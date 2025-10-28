Banijay Group Acquiert une Participation Majoritaire dans Tipico Group

Banijay Group, consolidateur naturel de l'industrie du divertissement, a signé un accord ferme en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Tipico, leader des paris sportifs et des jeux en ligne en Allemagne et en Autriche. L’opération portera le chiffre d'affaires pro forma de Banijay Group à 6,4 milliards d’euros en 2024 et 1,4 milliards d’euros d’EBITDA ajusté, soit une progression de +280 points de base. Banijay Gaming doublera de taille en 2024: 3,0 milliards d’euros de chiffre d'affaires, 854 millions d’euros d’EBITDA ajusté et 716 millions d’euros de flux de trésorerie disponibles ajustés.

La nouvelle entité rassemblera des positions de leader sur 6 marchés réglementés: Allemagne, France, Portugal, Autriche, Pologne, Côte d’Ivoire. L’ensemble devient ainsi le 4ᵉ acteur européen du secteur et le n°1 des paris sportifs en Europe Continentale, avec 6,5 millions de joueurs actifs uniques par an, 1 250 points de vente en Allemagne et Autriche et 5 300 employés.

Les fondateurs de Betclic et Tipico resteront actionnaires via un réinvestissement total de leurs participations. L’opération vise ~100 millions d'euros de synergies annuelles à moyen terme (croissance des revenus et efficience des plateformes). Le financement, garanti, s’élève à ~3 milliards d’euros, pour un levier financier cible de 3,5x, appelé à descendre sous 2,5x dans les trois ans post-clôture. L'opération est soumise à l’agrément des autorités de régulation, la clôture est visée mi-2026.