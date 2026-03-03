Banijay et All3Media fusionnent leurs activités dans le domaine du divertissement

(Ajout de commentaires du directeur général sur Paramount Skydance - Warner Bros Discovery dans les paragraphes 5 à 7) par Leo Marchandon

Banijay Group BNJ.AS et All3Media, propriété de la société d'investissement RedBird IMI, ont convenu de fusionner leurs activités de production de divertissement pour créer l'un des plus grands groupes de production multimédia d'Europe, ont déclaré les sociétés mardi.

Banijay est le producteur de la série télévisée "Peaky Blinders" et de la franchise "Big Brother", tandis que les productions d'All3Media comprennent "The Traitors" et "Squid Game: The Challenge".

L'entité combinée aurait généré en 2024 un chiffre d'affaires pro forma combiné supérieur à 4,4 milliards d'euros, ont déclaré les entreprises.

"Dans ce secteur, la taille compte énormément et, avec le développement de l'intelligence artificielle, la propriété et l'exploitation de la propriété intellectuelle deviennent un facteur encore plus crucial", a déclaré François Riahi, directeur général de Banijay, lors d'une conférence de presse visant à expliquer la raison d'être de la fusion.

L'opération renforcerait la position de leader de Banijay dans le domaine du contenu mondial, a-t-il ajouté, et lui permettrait de rester bien positionnée alors que le marché du streaming se consolide, sous l'impulsion de Warner Bros Discovery qui a accepté d'être racheté par Paramount Skydance le mois dernier .

" L'échelle est un facteur très important pour la croissance", a-t-il déclaré, notant que la victoire de Paramount PSKY.O dans la course au rachat de Warner Bros WBD.O était un bon résultat pour Banijay, car cela créerait un concurrent puissant pour Netflix NFLX.O .

"Nous étions déjà le fournisseur numéro un pour les plateformes de streaming mondiales, mais les streamers se développent et nous nous développons également grâce à cet accord, et nous restons très pertinents", a-t-il déclaré.

* La transaction devrait être finalisée d'ici l'automne 2026.

* Marco Bassetti, directeur général de Banijay, devrait diriger l'entreprise.

* RedBird IMI transférera l'intégralité de sa participation dans All3Media dans la nouvelle entité combinée.

* Les deux parties détiendront 50 % de l'entité combinée, qui conservera le nom de Banijay.

* La transaction conduit à un montant total de 796 millions d'euros pour le groupe Banijay, y compris un paiement de 625 millions d'euros par RedBird IMI.

* La transaction devrait générer des synergies de coûts d'environ 50 millions d'euros dans les 12 mois suivant la clôture de la transaction

* À elles deux, Banijay et All3Media contrôlent une série de titres mondialement reconnus, dont "Keeping Up with the Kardashians" et "MasterChef".