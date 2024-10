Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Banco Santander : surveiller le support des 4,50E information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Banco Santander poursuit le pullback amorcé sous 4,69E (double-top annuel les 44 juillet et 30 septembre) : surveiller le récent support des 4,50E (et ex-zénith du 29 août) car sa cassure déboucherait sur une consolidation vers 4,24E (plancher du 11 septembre).





Valeurs associées BANCO SANTANDER 4,50 EUR Sibe -2,45%