Banco BPM: Crédit Agricole veut se renforcer au capital information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 13:22









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole, qui détient actuellement 19,8% du capital de Banco BPM, a annoncé vendredi soir son intention de demander à la BCE l'autorisation de franchir le seuil des 20% du capital de l'établissement financier italien.



Muni de cette autorisation, il prévoit d'acquérir un nombre d'actions suffisant pour se situer immédiatement au-dessus du seuil de 20%, afin de se placer sous le régime de l'influence notable et consolider ainsi sa participation par mise en équivalence.



Ceci le placerait en cohérence avec son rôle d'actionnaire de long terme et de partenaire de Banco BPM. N'ayant pas l'intention d'acquérir ou d'exercer le contrôle sur ce dernier, Crédit Agricole restera sous le seuil d'offre publique obligatoire.





Valeurs associées BANCO BPM 10,405 EUR MIL +3,79%