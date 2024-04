Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Banca MPS: Barclays rehausse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 14:34









(CercleFinance.com) - Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) prend 3% à Milan, sur fond de propos favorables de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 4,30 à 5,30 euros, dans une note sectorielle.



Le broker présente Banca MPS comme son favori chez les banques italiennes, avec UniCredit. Confiant pour leurs prochaines publications, il estime que des 'fondamentaux positifs devraient continuer à stimuler les revalorisations de multiples'.





Valeurs associées BANCA MPS MIL +3.17%