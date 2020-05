Banca Generali lance un fonds long/short environnemental

(NEWSManagers.com) -

Banca Generali a lancé un fonds long/short environnemental, le Lux IM Alpha Green, rapporte Bluerating. Le fonds a été conçu en partenariat avec Ambienta Sgr, une société de gestion dirigée par Nino Tronchetti Provera et spécialisée dans le développement durable.

Pour la partie longue, le portefeuille est investi dans les entreprises européennes à haut potentiel durable, c' est-à-dire des entreprises solides et ayant une forte empreinte ESG et dont les produits ou services ont un impact sur l' efficience des ressources ou sur le contrôle de la pollution. Les positions courtes sont des sociétés qui présentent de forts doutes sur l' approche environnementale et de gouvernance, mais aussi tout l' univers dont la production est désormais rendue obsolète ou menacée par l' avancée des nouveaux styles durables.