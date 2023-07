Balyo : une hausse semestrielle de 79%

(AOF) - Balyo, leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, a publié un chiffre d'affaires en hausse de 79% au titre de son premier semestre 2023, à 14,9 millions d'euros. Après intégration de nouvelles commandes de 3,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, le carnet de commandes s'établit à 10,3 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 11,0 millions d'euros à la même période de l'année précédente.

Cela représente une baisse de 6% par rapport au premier semestre 2022, en raison d'un ralentissement de l'activité aux États-Unis.

Au cours de la période, la société a réalisé 24% de ses prises de commandes en direct, contre 36% en 2022, soit un niveau de performance inférieur aux ambitions de la Société, en raison notamment de retards clients.

Début juin, SoftBank Group a initié un projet d'offre publique d'achat pour acquérir les actions de BALYO. Le prix de cette offre amicale est de 0,85 euro par action ordinaire. BALYO complète les investissements existants de SoftBank dans les secteurs du transport et de la logistique.

L'investissement permettra à SoftBank Group d'étendre ses activités dans les secteurs du transport et de la mobilité, tandis que Balyo aura accès au réseau mondial de son partenaire, qui compte plus de 470 entreprises tech, afin de développer de nouvelles relations commerciales.

En tant que membre de l'écosystème de SoftBank Group, Balyo devrait bénéficier d'une sécurité et d'un soutien à long terme pour mener à bien sa stratégie de vente directe.

Dans le cadre de l'Offre, SoftBank a accepté d'assurer à Balyo un financement intérimaire d'un montant maximum de 5 millions d'euros pour répondre à ses besoins en fonds de roulement.

Ce financement sera versé en plusieurs fois et structuré sous la forme d'obligations convertibles émises par Balyo au profit de SoftBank, avec une échéance au 31 octobre 2024.

En raison de commandes moins importantes que prévu au premier semestre, Balyo a demandé l'émission de la première tranche du financement pour le 19 juillet 2023 pour un montant de 1,5 million d'euros.

Le Conseil d'Administration de Balyo a accueilli favorablement le principe de l'Offre le 13 juin 2023, dans l'attente des conclusions de l'expert indépendant sur ses conditions financières.

Le Conseil économique et social de Balyo a également émis un avis favorable sur l'offre le 5 juillet.

L'ensemble des documents relatifs à l'offre sera déposé auprès de l'AMF au cours du troisième trimestre 2023, après l'avis motivé du Conseil d'administration sur l'offre, la réalisation de l'offre étant prévue au cours du quatrième trimestre 2023.

Le groupe publiera ses résultats semestriels le 28 septembre prochain.

