BALYO tiendra son Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire des actionnaires le 20 mai 2021

Ivry-sur-Seine, France, le 7 avril 2021, 17h45 CEST- BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME) leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui la date de son Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire (l'« Assemblée Générale ») appelée notamment à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.



L'Assemblée générale se tiendra le 20 mai 2021 à huis clos (hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit d'y assister) à 10 heures au siège social de la Société.