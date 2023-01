BALYO sélectionné par le groupe Danone pour convertir l’une de ses usines à l’autonomie avec une flotte de chariots « REACHY » autonomes

Arcueil, France, le 17 janvier 2023, 7h30 CET – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce avoir été retenu par le groupe Danone pour équiper une usine située dans le nord de la France. Au cours de l’année 2023, BALYO déploiera ainsi sur ce site une flotte de dix robots « REACHY ».



Pascal Rialland, Président Directeur général de BALYO, déclare : « Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés à la fin de l’année 2022 par un groupe aussi prestigieux que Danone. Leurs standards de performance étaient extrêmement élevés, et nous sommes ravis que nos robots aient répondu et dépassé ces attentes. Preuve de la facilité d'utilisation de nos solutions, le robot pilote était opérationnel l'après-midi même de sa livraison sur le site. Le déploiement d'une flotte de 10 robots au sein de ce site est prévu au cours du second semestre 2023. Ce nouveau déploiement illustre les nombreuses avancées réalisées par BALYO ces dernières années, tant en termes de performances que de facilité d'utilisation de nos robots. La robotisation des flux logistiques reste au coeur des enjeux des industriels et BALYO est parfaitement positionné pour répondre à cette demande croissante ».



