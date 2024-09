Balyo : repli du chiffre d'affaires au premier semestre

(AOF) - Balyo, spécialiste des solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, a dégagé un chiffre d'affaires de 13,8 millions d'euros au premier semestre, en repli de 7% par rapport à l'an dernier à la même période. Avec une position de trésorerie de 4,7 millions d'euros au 30 juin 2024 et les prévisions de commandes actuelles pour le deuxième semestre, la visibilité financière de la société s'étend jusqu'à fin novembre 2024

Une assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le 23 octobre 2024 en vue de proposer une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

