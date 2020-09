BALYO publie ses résultats du premier semestre 2020

Ivry-sur-Seine, France, le 30 septembre 2020, 17h45 CEST - BALYO annonce aujourd'hui ses résultats du 1 er semestre de l'exercice 2020, arrêtés par le Conseil d'administration du 29 septembre 2020.



- Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 à 8,7 M€ en baisse de 29% mais reprise de la dynamique des prises de commandes au T2 2020 à 4,6 M€ (+25% vs. T2 2019)

o Déploiement de la stratégie commerciale avec la signature de 22 nouveaux accords de distribution avec des intégrateurs intralogistiques

o Base installée à 629 unités au 30 juin 2020, en croissance de 23% sur un an

o Réduction des dépenses opérationnelles (R&D, Ventes et Marketing et Frais généraux et administratifs) de 29% vs. S1 2019

o Renforcement de la position de trésorerie à 8,7 M€ suite à l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat



Pascal Rialland, Directeur général de BALYO, déclare : « Le premier semestre 2020 a été marquépar la crise du COVID-19 qui a, d'une part, freiné la dynamique commerciale de BALYO et a, d'autre

part, conduit la Société à se réorganiser pour adapter son activité aux nouvelles contraintes liées à la pandémie. Les chiffres du premier semestre ne doivent pas altérer les nombreuses réalisations

opérationnelles et commerciales accomplies par la Société au cours du semestre écoulé grâce à l'engagement et à l'expertise de nos équipes.