Balyo: projet d'OPA déposé auprès de l'AMF

(CercleFinance.com) - Alantra Capital Markets a déposé auprès de l'AMF, pour le compte d'une filiale du conglomérat japonais SoftBank Group, un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les titres Balyo, conformément à son annonce du 14 juin dernier.



L'initiateur s'engage notamment à acquérir, au prix unitaire de 0,85 euro, la totalité des 34.141.873 actions Balyo qu'il ne détient pas, représentant 99,9% du capital et des droits de votes, ainsi que les 830.000 actions susceptibles d'être émises par exercice de BSCPE.



Il a l'intention de demander, après l'OPA ou sa réouverture le cas échéant, et si les conditions sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les titres du spécialiste français de la robotisation des chariots élévateurs.





