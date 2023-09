Balyo : OPA ouverte du 21 septembre au 25 octobre

(AOF) - Balyo annonce que l’Autorité des marchés financiers a déclaré conforme, le 19 septembre 2023, l’offre publique d’achat initiée par Le Spac SVF II Strategic Investments AIV LLC, affilié à Softbank, visant ses titres au prix de 0,85 euro par action ordinaire. Le spécialiste des robots de manutention précise que l’offre sera ouverte du 21 septembre 2023 inclus au 25 octobre 2023 inclus. Le prix de 0,85 euro par action ordinaire représente une prime de 57,4% par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’offre au 12 juin 2023.

