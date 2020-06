BALYO obtient un financement non dilutif de 9,5 M€ sous forme de Prêt Garanti par l'Etat

Ivry-sur-Seine, France, le 24 juin 2020, 18h00 CEST- BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de crédit d'un montant de 9,5 millions d'euros, garanti par l'Etat français, auprès d'un un syndicat bancaire.



Réalisé sous la forme d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) dans le contexte de pandémie liée au COVID-19, cet emprunt contribue à renforcer la trésorerie de la Société.



Ce prêt est garanti à hauteur de 90% par l'Etat français avec une maturité initiale de 12 mois et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 5 ans exerçable par BALYO (jusqu'à juin 2025).



Pascal Rialland, Directeur général de BALYO, déclare : "Je me réjouis de ce financement qui donne à BALYO la visibilité nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie commerciale. La crise sanitaire que nous traversons montre plus que jamais le rôle que les robots de manutention peuvent jouer. Nous continuons à déployer avec détermination notre stratégie avec un focus particulier sur le développement de notre réseau d'intégrateurs. »