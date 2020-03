BALYO - Impacts de la pandémie du COVID-19 sur l'activité et évolution du Conseil d'administration

Impacts de la pandémie du COVID-19 sur l'activité et évolution du Conseil d'administration



Ivry-sur-Seine, France, le 31 mars 2020, 17h45 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce les décisions prises par la Direction du Groupe suite à la pandémie de COVID-19 et fait part de l'évolution de la composition de Conseil d'administration.



Impacts du Covid-19



Depuis le 6 mars 2020, date de l'arrêté des comptes, l'Organisation Mondiale de la Santé a qualifié le 11 mars 2020 le développement du Covid-19 de pandémie. Les mesures de confinement mises en vigueur depuis cette date en Europe, coeur de l'activité de BALYO, ont conduit la Société à se réorganiser pour adapter son activité aux nouvelles contraintes liées à la pandémie.