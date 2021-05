Ivry-sur-Seine, France, le 27 mai 2021, 18h30 CEST- BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce un partenariat avec Körber, un intégrateur doté d'une expertise technologique inégalée de la chaîne d'approvisionnement.



Le partenariat entre Körber et BALYO, développeur et intégrateur de robots de manutention avancés, permettra de proposer aux entreprises du monde entier la toute dernière technologie en matière d'équipements de manutention autonome.