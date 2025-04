BALYO annonce un chiffre d’affaires en croissance de 33% au 1er trimestre 2025, à 7 M€

• Poursuite de la forte dynamique commerciale au T1 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de 33% à 7,0 M€

• Niveau d’activité soutenu : prises de commandes de 8,0 M€ au T1 2025 vs. 1,9 M€ au T1 2024

• Carnet de commandes à 23,4 M€ au 31 mars 2025





Arcueil, France, le 24 avril 2025, 17h45 CEST - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2025.



Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « Dans la continuité du quatrième trimestre 2024, BALYO démarre l’année 2025 sur de très bonnes bases, avec l’amélioration de l’ensemble de ses indicateurs de performance commerciale. La croissance est essentiellement tirée par les États-Unis, où notre chiffre d’affaires trimestriel a presque triplé par rapport au premier trimestre 2024 et représentant près des deux tiers de nos ventes du trimestre.

Nous abordons ainsi 2025 avec ambition et comptons bien maintenir cette dynamique au cours des prochains trimestres, toujours avec la volonté d’apporter à nos clients plus d’innovations disruptives et d’accroître la productivité de leurs chaînes logistiques ».