BALYO annonce un chiffre d’affaires 2023 en progression de +10% à 26,7 M€ et une croissance des prises de commandes du T4 2023 de +68% à 17,8 M€

• Augmentation des prises de commandes 2023 de +39% vs. 2022, à 36,1 M€, enregistrement d’une commande significative de 7,8 M$ aux Etats-Unis au T4

• Hausse de la part des ventes directes parmi les prises de commandes 2023 à 58% vs. 37% en 2022

• Progression du carnet de commandes1 à 21,9 M€ au 31 décembre 2023 (+73% vs. 31 décembre 2022)

• Situation financière et perspectives



Arcueil, France, le 30 janvier 2024, 17h45 CET – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires au 31 décembre 2023.



Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « Nous clôturons l’année 2023 avec un très fort rebond de notre dynamique commerciale, marquée par l’enregistrement d’une commande significative aux Etats-Unis. Au total, nous affichons une croissance de nos prises de commandes annuelles de près de 40% et enregistrons une hausse de nos revenus de 10% à 26,7 M€. Un peu moins des deux tiers des commandes prises en 2023 l’ont été via le canal Ventes Directes conformément à notre souhait de renforcer notre autonomie commerciale. Le dernier trimestre a également été marqué par la clôture de l’offre publique d’achat par SoftBank Group sur les actions de BALYO, à présent actionnaire majoritaire ».