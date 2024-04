BALYO annonce son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024, à 5,2 M€

• Chiffre d’affaires du T1 2024 à 5,2 M€, en baisse de -27% vs. T1 2023

• Forte progression du carnet de commandes à 19 M€ au T1 2024, en hausse de +35% vs. T1 2023

• Mise en place d’un prêt d’actionnaire en mars 2024 de 12 M€, extension de la visibilité financière



Arcueil, France, le 23 avril 2024, 18h30 CEST – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024.



***



Assemblée Générale Annuelle : 13 juin 2024

Prochaine communication financière BALYO : chiffre d'affaires du S1 2024, le 18 juillet 2024 après clôture de la bourse.