BALYO annonce son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 3,7 M€

Ivry-sur-Seine, France, le 20 avril 2020, 17h45 CEST- BALYO, leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020.



Pascal Rialland, Directeur général de BALYO, déclare : « Le niveau d'activité du 1er trimestre est en ligne avec celui du dernier trimestre de l'année passée en dépit de la crise sanitaire qui a impacté la fin de la période. Les équipes d'installation se sont focalisées sur la clôture des projets complexes, en alignement régulier avec nos partenaires industriels. La finalisation de ces actions correctives, prévue précédemment pour fin avril, sera conclue environ 8 semaines après la fin du confinement et la possibilité confirmée des retours sur les sites clients. Le bon déroulement de ces missions, conjugué aux modifications des outils d'installation et aux actions opérationnelles menées depuis 2019 doivent nous permettre d'envisager un processus d'installation optimisé et une activité plus importante liée à la concrétisation des engagements de commandes des partenaires, notamment à partir du S2. La crise sanitaire liée au COVID-19, a impacté l'activité en fin de trimestre du fait du confinement de nombreux sites clients et des interdictions de déplacements transfrontaliers. Pour autant, cette crise devrait renforcer le besoin de robotisation des industriels et des logisticiens.