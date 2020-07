BALYO annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 à 8,7 M€

- Bonne dynamique des prises de commandes au cours du deuxième trimestre 2020 : +25% à 4,6 M€

- Signature de 22 nouveaux accords de commercialisation avec des intégrateurs intralogistiques

- Renforcement de la structure financière de la Société suite à l'obtention d'un PGE de 9,5 M€



Ivry-sur-Seine, France, le 27 juillet 2020, 17h45 - BALYO annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020.



Pascal Rialland, Directeur général de BALYO, déclare : « Le dynamisme commercial enregistré au deuxième trimestre, porté par les engagements de commandes de nos partenaires industriels, ainsi que les premières ventes au travers de nouveaux partenaires intralogistiques, a soutenu le déploiement de la stratégie commerciale de BALYO. La Société collabore désormais avec 22 intégrateurs intralogistiques à travers le monde qui permettront au Groupe d'accélérer sa croissance dans les trimestres à venir. Ce nouveau développement reflète l'appétence du marché pour notre gamme et l'approche technologique de BALYO. Par ailleurs, malgré les retards liés à l'impact du COVID-19, de nombreux projets complexes ont pu être terminés. Enfin, le renforcement de la structure financière de la Société, suite à l'obtention d'un PGE de 9,5M€, octroie à BALYO une visibilité significativement étendue lui permettant d'aborder le second semestre avec confiance et de se projeter sereinement vers une trajectoire de croissance rentable. »