BALYO annonce ses résultats semestriels 2023

• Chiffre d'affaires S1 2023 à 14,9 M€, +80% vs. S1 2022

• Carnet de commandes à 10,3 M€ au 30 juin 2023, -6% vs. S1 2022

• Amélioration du taux de marge brute à 41% vs. 35% au S1 2022

• Position de trésorerie de 2,2 M€ au 30 juin 2023

• Projet d'offre publique d'achat de SoftBank Group visant à acquérir les actions de BALYO au prix de 0,85€ par action ordinaire

• Situation financière et perspectives





Arcueil, France, le 18 septembre 2023, 18h00 CEST - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui ses résultats du 1er semestre de l’exercice 2023, arrêtés par le Conseil d’administration du 18 septembre 2023.



Prochaine annonce financière BALYO : chiffre d’affaires du T3 2023, le 26 octobre 2023.