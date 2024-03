BALYO annonce ses résultats annuels 2023

• Chiffre d’affaires 2023 à 26,7 M€, +10% vs. 2022

• Prises de commandes 2023 en croissance de +39% vs. 2022, à 36,1 M€

• Hausse des ventes directes à 58% des prises de commandes 2023 vs. 37% en 2022

• Forte progression du carnet de commandes [1] à 21,9 M€, +73% vs. 2022

• Baisse de la marge brute à 35%, contre 43% en 2022

• Mise en place d’un prêt d’actionnaire de 12 M€ permettant d’étendre la visibilité financière



Arcueil, France, le 21 mars 2024, 17h45 CET – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2023, arrêtés par le Conseil d’administration du 18 mars 2024.



[1] Le carnet de commandes fait référence à l’ensemble des commandes projets reçues mais non encore livrées. Le carnet de commandes évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des nouvelles commandes, du chiffre d'affaires réalisé sur les projets pendant la période et de l’annulation de commandes.