BALYO annonce le renouvellement de l’engagement de commandes de Linde Material Handling pour un montant de 13,9 M€ en 2022

Ivry-sur-Seine, France, le 21 décembre 2021, 17h45 – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées annonce le renouvellement de l’engagement de commandes de la part de son partenaire industriel pour l’exercice 2022.



Pascal Rialland, Président Directeur Général de BALYO, déclare : « Nous sommes ravis que Linde Material Handling ait décidé de renouveler son engagement de commandes pour l’exercice 2022. Cela matérialise la valeur ajoutée des solutions BALYO et les progrès opérationnels réalisés ces deux dernières années. Le secteur logistique est actuellement en pleine mutation technologique et la demande des industriels pour des solutions robotisées est en forte croissance. Nous remercions notre partenaire industriel pour sa confiance et sommes déterminés à poursuivre la structuration et l’accélération des ventes directes et indirectes en 2022 ».