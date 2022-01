BALYO annonce la signature d’un partenariat stratégique et commercial avec Bolloré Logistics



- Partenariat dédié à l’automatisation des mouvements de palettes au sein des entrepôts Bolloré Logistics de la zone Asie-Pacifique

- Première commande d'un robot BALYO dans le Blue Hub de Bolloré Logistics à Singapour et discussions en cours pour une montée en puissance dans la région APAC

- Installation des équipes singapouriennes de BALYO dans le centre d’innovation B.Lab de Bolloré Logistics, hub logistique mondial de premier plan



Ivry-sur-Seine, France, le 5 janvier 2022, 7h30 CET – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de

solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, signe un partenariat avec Bolloré Logistics, l’un des leaders mondiaux du transport et de la logistique, pour automatiser

les mouvements de palettes dans leurs entrepôts de la zone Asie-Pacifique.



Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « La signature de ce partenariat avec Bolloré Logistics, leader mondial de la logistique et du transport, est un formidable

levier de croissance pour BALYO. Nous sommes ravis de pouvoir les accompagner dans leur programme d’automatisation depuis leur lab à Singapour. Ce hub international de premier plan est

un lieu unique où BALYO pourra démontrer en conditions réelles la valeur ajoutée de ses robots pour des applications spécifiques.