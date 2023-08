Ball Corp cède son activité " Aerospace " à Bae Systems

(AOF) - BAE Systems a conclu un accord définitif d'achat d'actions pour acquérir l'activité Ball Aerospace (constructeur et équipementier aérospatial américain) de Ball Corporation (entreprise américaine d'emballage) pour un montant d'environ 5,55 milliards de dollars en espèces, sous réserve des ajustements de clôture habituels. La transaction proposée sera traitée comme un achat d'actifs à des fins fiscales fédérales, avec un avantage fiscal net actualisé d'environ 750 millions de dollars, ce qui rend la contrepartie économique sous-jacente pour l'entreprise d'environ 4,8 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.