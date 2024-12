Baker Hughes: va équiper deux usines de GNL en Louisiane information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce une commande de Bechtel Energy Inc. afin d'équiper deux usines de liquéfaction du gaz dans le cadre du projet LNG de Woodside Energy Group, en Louisiane.



Dans le détail, la commande porte notamment sur huit compresseurs principaux de réfrigération et huit compresseurs-expanseurs, utilisant les technologies LNG de pointe de Baker Hughes.



Cette commande marque une étape importante alors que Woodside vise une décision finale d'investissement dès le premier trimestre 2025.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.