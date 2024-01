Baker Hughes : une performance annuelle robuste

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

(AOF) - L'entreprise parapétrolière Baker Hughes a dégagé sur l'année 2023 des revenus à hauteur de 25,5 milliards de dollars contre 21,1 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 21%. En 2023, ses commandes progressent de 14% à 30,5 milliards de dollars. Son résultat opérationnel s'élève à 2,31 milliards de dollars, ce qui représente un bond de 96%. "En 2023, notre Ebitda ajusté a connu une croissance à deux chiffres pour la troisième année consécutive et a dépassé de 25% les niveaux les plus élevés du cycle précédent" a déclaré Lorenzo Simonelli, PDG du groupe.

