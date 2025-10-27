Baker Hughes signe un contrat pluriannuel avec Aramco en Arabie Saoudite
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 10:17
L'accord prévoit l'augmentation de la flotte UBCTD de 4 à 10 unités pour des projets de réentrée et de nouveaux forages, ainsi qu'une gestion intégrée couvrant les équipements, les services de forage, la construction de puits et la géoscience.
Amerino Gatti, vice-président exécutif des services et équipements de forage, souligne que ce projet, fruit de près de vingt ans de collaboration avec Aramco, illustre un partenariat durable axé sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle.
Le démarrage des travaux est prévu pour 2026.
Valeurs associées
|47,3000 USD
|NASDAQ
|-3,25%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris - Exosens : croissance trimestrielle portée par le dynamisme du marché de la défense
(AOF) - Exosens (+0,74%, à 47,85 euros) progresse à la faveur d'une performance solide au troisième trimestre 2025, portée par la dynamique favorable des marchés finaux de la défense. Dans une note publiée ce matin, Stifel fait savoir que le chiffre d'affaires ... Lire la suite
-
Donald Trump, qui est arrivé lundi au Japon, s'est montré résolument optimiste avant sa rencontre cruciale jeudi avec le président chinois Xi Jinping, censée résoudre le différend commercial avec la Chine. Il a aussi répété, avec une certaine insistance, qu'il ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer