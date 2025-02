Baker Hughes remporte un contrat pluriannuel avec ExxonMobil Guyana

(AOF) - Baker Hughes a annoncé lundi qu'ExxonMobil Guyana lui avait attribué un contrat pluriannuel pour la fourniture de produits chimiques de spécialité et de services connexes dans le cadre de ses projets d'exploitation en mer d'Uaru et de Whiptail dans le bloc de Stabroek, en Guyane. L'annonce a été faite lors de la 25ème réunion annuelle de Baker Hughes à Florence, en Italie. Ce contrat couvre les besoins des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement Errea Wittu et Jaguar, dont la production débutera en 2026 et 2027.