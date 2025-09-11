 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 832,00
+0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Baker Hughes remporte un contrat majeur en Turquie
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 16:55

(Zonebourse.com) -




Baker Hughes annonce avoir été retenu par Turkish Petroleum (TPAO) et Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC) afin de fournir des systèmes de production sous-marine et de complétion intelligente dans le cadre de la Phase 3 du champ gazier stratégique de Sakarya (Turquie).

Le contrat comprend la livraison de systèmes d'arbres horizontaux en eaux profondes avec structures et contrôles associés, pour des profondeurs de 6500 à 7200 pieds (soit environ 2000 à 2200 mètres).

Les technologies de complétion avancées permettront un contrôle multi-zones optimisé des opérations souterraines.

Amerino Gatti, vice-président exécutif Oilfield Services & Equipment, souligne que ce développement 'transforme le secteur énergétique de la Turquie' et contribue à sa sécurité énergétique.

Les livraisons et la mise en oeuvre débuteront fin 2025.














Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
47,0850 USD NASDAQ +0,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank