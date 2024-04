Baker Hughes remporte un contrat auprès de Snam

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'Adriatic Line prévoit la construction d'un gazoduc de 425 km de long, prêt pour l'hydrogène, afin de permettre le transport d'approvisionnements énergétiques supplémentaires depuis l'Azerbaïdjan, l'Afrique et la région de la Méditerranée orientale vers le Nord de l'Europe.

(AOF) - Entreprise parapétrolière, Baker Hughes a remporté un contrat auprès de Snam (opérateur européen de transport, de stockage et de regazéification de gaz naturel) pour la fourniture de trois turbines à gaz NovaLT12 qui seront utilisées dans une nouvelle station de compression de gaz à Sulmona (Italie). La station fait partie intégrante de l'Adriatic Line, un projet de pipeline de Snam, dont la première phase a été incluse dans le plan national de relance et de résilience de l'Italie (PNRR).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.