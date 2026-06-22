Baker Hughes propose des mesures correctives pour obtenir l'accord de l'UE concernant l'acquisition de Chart

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La société américaine de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a proposé des mesures correctives afin d’obtenir l’autorisation de la Commission européenne en matière de concurrence pour son acquisition, d’un montant de 13,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars , de Chart Industries GTLS.N , comme l’a révélé lundi un document déposé auprès de la Commission européenne. La Commission, qui est l’autorité de concurrence de l’Union européenne, n’a pas fourni de détails sur les mesures correctives proposées, conformément à sa politique. Elle a fixé au 10 juillet la date limite pour rendre sa décision. Elle sollicitera probablement l’avis des clients et des concurrents des deux entreprises avant de décider d’accepter les mesures correctives proposées, d’en exiger davantage ou d’ouvrir une enquête approfondie de quatre mois si elle nourrit de sérieuses inquiétudes. Baker Hughes avait annoncé cette opération en juillet dernier afin de renforcer sa présence dans les technologies industrielles au service du gaz naturel liquéfié et des centres de données, et de tirer parti de son portefeuille de technologies industrielles et énergétiques. Chart fabrique des équipements industriels tels que des vannes et des technologies de mesure pour la manipulation de molécules gazeuses et liquides, et dispose de 65 sites de production ainsi que de plus de 50 centres de service à travers le monde.