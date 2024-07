Baker Hughes plus optimiste sur ses perspectives

(AOF) - Au second trimestre, Baker Hughes a vu ses revenus augmenter de 13% à 7,1 milliards de dollars, d'une année sur l'autre. L'Ebitda ajusté ressort à 1,13 milliard de dollars, en hausse de 25%. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise est de 579 millions de dollars, soit une augmentation sur un an de 41%. Le BPA ajusté s'établit à 0,57 dollar en hausse de 46%. En outre, son résultat d'exploitation a augmenté de 62% à 833 millions de dollars sur ce trimestre. En revanche, sur cette période, le free cash flow ressort à 106 millions d'euros, soit un repli annuel de 83%.

"Suite à notre surperformance du premier semestre, nous relevons de 5% le point médian de nos prévisions pour l'ensemble de l'année et sommes confiants dans notre capacité à augmenter structurellement les marges au cours des prochaines années", a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.

Les revenus sont attendus entre 27,60 milliards de dollars et 28,40 milliards de dollars et l'Ebitda ajusté entre 4,40 et 4,65 milliards de dollars.

