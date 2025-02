Baker Hughes: nomme son nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce qu'Ahmed Moghal est nommé directeur financier (CFO) de la société avec effet immédiat, en remplacement de Nancy Buese. Ahmed Moghal occupait jusqu'alors le poste de CFO de la division Industrial & Energy Technology (IET).



Lorenzo Simonelli, président et directeur général, souligne que cette nomination s'inscrit dans la transformation stratégique de l'entreprise, visant une croissance rentable et une amélioration continue des marges.



La société réaffirme ses prévisions financières pour 2025, incluant une croissance de l'EBITDA et un retour de 60 % à 80 % du free cash flow aux actionnaires.



Nancy Buese deviendra conseillère stratégique avant de quitter l'entreprise le 30 avril 2025.





Valeurs associées BAKER HUGHES RG-A 45,62 USD NASDAQ 0,00%