 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 911,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Baker Hughes investit dans le projet de GNL Glenfarne en Alaska
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 22:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Baker Hughes BKR.O s'est engagé à investir dans Glenfarne Alaska LNG pour soutenir le projet, a déclaré la société lundi.

La société d'énergie a également indiqué qu'elle fournirait à Glenfarne des compresseurs frigorifiques pour le terminal GNL et des équipements de production d'énergie pour l'usine de traitement des gaz du versant nord.

La deuxième phase du projet ajoutera le terminal GNL et l'infrastructure connexe, permettant une capacité d'exportation de GNL de 20 millions de tonnes par an (MTPA), et le FID est prévu pour la fin de l'année 2026.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
48,8000 USD NASDAQ +1,94%
Pétrole Brent
63,95 USD Ice Europ +0,39%
Pétrole WTI
60,03 USD Ice Europ +0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank