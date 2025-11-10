Baker Hughes investit dans le projet de GNL Glenfarne en Alaska

Baker Hughes BKR.O s'est engagé à investir dans Glenfarne Alaska LNG pour soutenir le projet, a déclaré la société lundi.

La société d'énergie a également indiqué qu'elle fournirait à Glenfarne des compresseurs frigorifiques pour le terminal GNL et des équipements de production d'énergie pour l'usine de traitement des gaz du versant nord.

La deuxième phase du projet ajoutera le terminal GNL et l'infrastructure connexe, permettant une capacité d'exportation de GNL de 20 millions de tonnes par an (MTPA), et le FID est prévu pour la fin de l'année 2026.