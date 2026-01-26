 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Baker Hughes : hausse du bénéfice au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de la société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O augmentent de 3,1 % à 55,60 $ avant le marché

** La société a annoncé dimanche soir une hausse de 11% de son bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre, la demande pour ses équipements et services de technologie du gaz ayant plus que compensé la faiblesse de ses activités de services et d'équipements pour les champs pétrolifères

** Le chiffre d'affaires de son activité de technologie industrielle et énergétique a augmenté de 9 % pour atteindre 3,8 milliards de dollars

** La société prévoit que les commandes de l'activité industrielle et énergétique resteront à des niveaux élevés, en raison de la poursuite du développement du GNL, de la forte demande d'unités flottantes de production, de stockage et de déchargement et de l'infrastructure gazière

** "Dans l'ensemble, nous nous attendons à une réaction légèrement positive face à la performance supérieure aux attentes et aux perspectives", a déclaré Scott Gruber, analyste chez Citi, après la publication des résultats.

** "Nous sommes curieux de savoir si BKR s'attend à ce que 27+ [au-delà de 2027] se maintienne à ce niveau, étant donné le guide de >40 milliards de dollars sur trois ans", a déclaré la maison de courtage TD Cowen

** En 2025, les actions de BKR ont augmenté de 11,02 %

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
53,9200 USD NASDAQ -0,99%
Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,05 USD Ice Europ -0,36%
Pétrole WTI
61,18 USD Ice Europ -0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/01/2026 à 12:04:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • nexity-1 (Crédit: L. Grassin / )
    Nexity : rebondit de 12% vers 9,25E
    information fournie par Zonebourse 26.01.2026 12:54 

    Nexity rebondit in extremis ce 29/01 après avoir frôlé la correctionnelle le mercredi 21 janvier (plongeon vers 8,15E), en clôturant sous le plancher crucial des 8,25E du 3 septembre 2025, des 8,335E du 24 juin 2024 Le titre semblait bien parti pour s'en aller ... Lire la suite

  • BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 26.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( AFP / JOHN MACDOUGALL )
    Le moral des entrepreneurs allemands reste à son plus bas niveau depuis huit mois en janvier
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.01.2026 12:51 

    Le moral des chefs d'entreprise allemands est resté à son plus bas niveau depuis huit mois en janvier, signe d'un début d'année sans élan pour l'économie allemande en difficulté. Le baromètre Ifo, qui mesure le climat des affaires en Allemagne, s'est stabilisé ... Lire la suite

  • Melba Vazquez (au centre), mère du prisonnier politique Merwin Simons, reçoit un soin capillaire devant la prison Rodeo I où elle attend la sortie de son fils, le 25 janvier 2026 à Guatire, près de Caracas, au Venezuela ( AFP / Ronaldo SCHEMIDT )
    Venezuela: nouvelle vague de libération de prisonniers politiques
    information fournie par AFP 26.01.2026 12:50 

    Au moins 104 prisonniers politiques ont été relâchés en une journée au Venezuela, où un processus de libération des détenus avance au compte-gouttes sous la pression de Washington, a indiqué dimanche l'ONG Foro Penal. "Nous avons vérifié 104 libérations de prisonniers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank