Baker Hughes : hausse du bénéfice au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de la société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O augmentent de 3,1 % à 55,60 $ avant le marché

** La société a annoncé dimanche soir une hausse de 11% de son bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre, la demande pour ses équipements et services de technologie du gaz ayant plus que compensé la faiblesse de ses activités de services et d'équipements pour les champs pétrolifères

** Le chiffre d'affaires de son activité de technologie industrielle et énergétique a augmenté de 9 % pour atteindre 3,8 milliards de dollars

** La société prévoit que les commandes de l'activité industrielle et énergétique resteront à des niveaux élevés, en raison de la poursuite du développement du GNL, de la forte demande d'unités flottantes de production, de stockage et de déchargement et de l'infrastructure gazière

** "Dans l'ensemble, nous nous attendons à une réaction légèrement positive face à la performance supérieure aux attentes et aux perspectives", a déclaré Scott Gruber, analyste chez Citi, après la publication des résultats.

** "Nous sommes curieux de savoir si BKR s'attend à ce que 27+ [au-delà de 2027] se maintienne à ce niveau, étant donné le guide de >40 milliards de dollars sur trois ans", a déclaré la maison de courtage TD Cowen

** En 2025, les actions de BKR ont augmenté de 11,02 %