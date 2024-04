Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Baker Hughes: hausse de 50% du BPA ajusté au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 12:46









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce un chiffre d'affaires de 6,41 Mds$ au titre du 1er trimestre 2024, en hausse de 12% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté ressort à 943 M$, en hausse de 21%, tandis que le résultat net ajusté s'établit à 429 M$, en hausse de 48% sur un an, laissant apparaître un BPA ajusté de 0,43$ (+50%).



'Nos solides résultats du premier trimestre nous placent sur la bonne voie pour atteindre nos prévisions pour l'ensemble de l'année et continuer à tirer parti de la dynamique de l'année dernière alors que nous exécutons notre stratégie', a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.



Le responsable ajoute que Baker Hughes a enregistré 239 millions de dollars de nouvelles commandes d'énergie et généré plus de 500 millions de dollars de FCF.



'Nous avons aussi racheté 158 millions de dollars d'actions et restons sur la bonne voie pour fournir entre 60 et 80 % du flux de trésorerie disponible aux actionnaires', a-t-il ajouté.







