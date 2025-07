Baker Hughes : hausse de 170 points de base de la marge Ebitda ajustée

(AOF) - Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Baker Hughes s'élève à 6,9 milliards de dollars, en baisse de 3% par rapport à l'année précédente à la même période. Il dépasse le consensus de 6,63 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté de 1,212 milliard de dollars est en hausse de 7%. Le résultat net attribuable à Baker Hughes a augmenté de 21% à 701 millions de dollars. Le BPA dilué a augmenté de 22% à 0,71 dollar.

" Nous avons enregistré d'excellents résultats sur ce trimestre, avec une augmentation de 170 points de base de la marge Ebitda ajustée par rapport à l'année précédente, pour atteindre 17,5%, malgré une légère baisse du chiffre d'affaires. " a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.

" Cette performance reflète les avantages des améliorations structurelles des coûts et du déploiement continu de notre système commercial, qui se traduisent par une productivité accrue, un effet de levier opérationnel plus important et des bénéfices plus durables dans l'ensemble de l'entreprise. "

