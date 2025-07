Baker Hughes: hausse de 11% du BPA ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 14:26









(Zonebourse.com) - Baker Hughes publie un chiffre d'affaires de 6,91 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, en baisse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté ressort à 1212 M$, en hausse de 7% avec une progression de la marge d'EBITDA ajustée à 17,5 %, en hausse de 170 points de base sur un an.



Le DG Lorenzo Simonelli attribue cette performance aux efforts structurels de réduction des coûts et à l'amélioration de la productivité via leur système opérationnel.



Par conséquent, le bénéfice net ajusté part du groupe qui s'établit à 623 M$, en hausse de 10% sur un an, soit un BPA ajusté de 0,63$ (+11%), supérieur aux attentes.



Par ailleurs, le FCF a plus que doublé en un an, passant de 106 à 239 M$.





Valeurs associées BAKER HUGHES RG-A 40,0200 USD NASDAQ 0,00%