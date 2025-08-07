Baker Hughes finalise l'acquisition de Continental Disc
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 15:45
Cette acquisition renforce l'offre de vannes de Baker Hughes avec des solutions de gestion de pression critiques, élargissant ainsi son marché adressable dans le contrôle des flux. CDC appartenait jusqu'alors à des fonds d'investissement gérés par Tinicum Incorporated.
Baker Hughes indique que l'opération devrait être immédiatement relutive pour le bénéfice par action, la génération de trésorerie et les marges du segment Industrial & Energy Technology.
Valeurs associées
|43,7950 USD
|NASDAQ
|+0,84%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs faisant abstraction de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains ciblant des partenaires majeurs. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,43%, l'indice Nasdaq 1,07% et l'indice ... Lire la suite
-
Les peuples autochtones marchent à Brasilia pour demander des mesures en faveur de la justice climatique au Brésil, alors que le pays se prépare à accueillir le sommet climatique COP30 en novembre.
-
Marji Mansfield, retraitée britannique de 68 ans, n'aurait jamais imaginé être soupçonnée de soutenir le "terrorisme". Cette grand-mère a été arrêtée début juillet pour avoir manifesté contre l'interdiction de l'organisation Palestine Action. Cette dernière a été ... Lire la suite
-
Sempra dépasse les estimations de bénéfices grâce à la croissance des services publics aux États-Unis
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N a dépassé les estimations des analystes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer