 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 710,31
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Baker Hughes finalise l'acquisition de Continental Disc
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 15:45

(Zonebourse.com) - Baker Hughes annonce la finalisation de l'acquisition de Continental Disc Corporation (CDC) pour un montant de 540 millions de dollars.

Cette acquisition renforce l'offre de vannes de Baker Hughes avec des solutions de gestion de pression critiques, élargissant ainsi son marché adressable dans le contrôle des flux. CDC appartenait jusqu'alors à des fonds d'investissement gérés par Tinicum Incorporated.

Baker Hughes indique que l'opération devrait être immédiatement relutive pour le bénéfice par action, la génération de trésorerie et les marges du segment Industrial & Energy Technology.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
43,7950 USD NASDAQ +0,84%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank