Baker Hughes: explosion des bénéfices au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 15:25

(CercleFinance.com) - Baker Hughes fait part d'un chiffre d'affaires de 6,3 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, en progression de 25% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté de cette société parapétrolière ressort à 907 millions de dollars, en hausse de 39% par rapport au 2e trimestre 2022.



Le bénéfice net ajusté s'établit quant à lui à 395 millions de dollars, en hausse de 246% par rapport au bénéfice de 114 M$ enregistré douze mois auparavant.



Le BPA ajusté trimestriel ressort ainsi à 0,39 dollar, contre 0,11$ un an plus tôt, soit un hausse de 253%.



'Nous sommes satisfaits de nos résultats du deuxième trimestre et restons optimistes quant aux perspectives pour 2023. Nous avons maintenu notre forte dynamique de commandes dans les secteurs Industrial & Energy Technology (IET) et Oilfield Services & Equipment (OFSE), en particulier dans Subsea & Surface Pressure Systems (SSPS )', a commenté Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.