Baker Hughes : des changements au sein de l'équipe de direction

(AOF) - Baker Hughes a annoncé des changements au sein de son équipe de direction qui prendront effet le 1er octobre. "Ces changements ont pour but de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie fructueuse de Baker Hughes et d'assurer une croissance à long terme, en répondant aux besoins des clients dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie, qui évoluent rapidement", explique l'entreprise parapétrolière américaine basée à Houston. Amerino Gatti est nommé vice-président exécutif (EVP) de Oilfield Services & Equipment (OFSE).

Maria Claudia Borras, vice-présidente exécutive d'OFSE depuis 2022, est nommée chief growth & experience officer (CGXO).

En outre, Muzzamil Khider Ahmed, premier vice-président et directeur des ressources humaines depuis 2023, a été promu au sein de l'équipe de direction en tant que directeur des ressources humaines et de la culture.

À la suite de ces changements, Deanna Jones, vice-présidente exécutive chargée des ressources humaines, de la communication et de la transformation, deviendra conseillère avant son départ de l'entreprise en 2025.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.