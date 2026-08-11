Baker Hughes décroche un contrat pluriannuel auprès de Kuwait Oil Company

La société de technologies énergétiques Baker Hughes a annoncé ce mardi la signature d'un contrat de plusieurs années avec Kuwait Oil Company (KOC). L'objectif est d'accélérer l'innovation technologique dans le secteur de la production d'hydrocarbures au Koweït. Dans le cadre de cet accord, l'entreprise parapétrolière américaine devient un partenaire technologique majeur de l'Ahmadi Innovation Valley (AIV).

Ce projet phare de KOC vise à créer un centre national de recherche et d'innovation dédié aux priorités stratégiques du secteur pétrolier et gazier.

Les deux entreprises vont développer et déployer des solutions sur mesure et évolutives afin d'optimiser la production et d'assurer l'écoulement des carburants. Ces technologies s'appuieront sur les outils numériques et d'intelligence artificielle de Baker Hughes pour aider KOC à :

- augmenter l'extraction des puits existants ;

- réduire les coûts d'exploitation ;

- diminuer la production d'eau résiduelle ;

- minimiser la consommation d'énergie.

"Baker Hughes s'engage à soutenir pleinement les ambitions de développement de KOC", a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes. "Ensemble, nous voulons déployer des solutions technologiques adaptées et à grande échelle pour améliorer la production et l'efficacité, tout en aidant KOC à tirer le meilleur parti de ses gisements."

L'accord prévoit également la construction par Baker Hughes d'un centre de recherche et de développement dédié au sein de l'Ahmadi Innovation Valley. Ce site permettra de tester en continu de nouvelles technologies, de les déployer à grande échelle et de former des experts locaux.

Présent au Koweït depuis plus de 40 ans, Baker Hughes y fournit des solutions technologiques pour le secteur de l'exploration-production tout en investissant localement au bénéfice des communautés.