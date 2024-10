Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Baker Hughes: commande record en provenance de Dubaï information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce avoir reçu une commande record provenant du Dubai Petroleum Establishment portant sur 10 lignes intégrées de compresseurs (Integrated Compressor Line), pour le compte de la Dubai Supply Authority.



Ces unités, destinées à renforcer la fiabilité de l'approvisionnement en énergie et à soutenir la décarbonisation locale, seront installées sur le site de stockage de gaz de Margham, à Dubaï.



Le projet vise à augmenter la capacité de stockage de gaz et à réduire les émissions en intégrant la technologie ICL, capable de basculer entre le gaz naturel et l'énergie solaire.







