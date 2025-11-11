Baker Hughes accompagne Alaska LNG pour accélérer son projet gazier en Alaska
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 12:30
Concrètement, Baker Hughes fournira les compresseurs principaux de réfrigérant pour le terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) et les équipements de production d'électricité pour l'usine de traitement du gaz du North Slope, tout en réalisant un investissement stratégique dans le projet.
L'accord marque une étape clé pour ce projet considéré comme stratégique pour la sécurité énergétique des États-Unis. Glenfarne développe Alaska LNG en deux phases : la première, un gazoduc de 807 miles (soit environ 1300 kilomètres) pour répondre aux besoins énergétiques locaux, et la seconde, un terminal d'exportation de 20 millions de tonnes par an (MTPA) dont la décision finale d'investissement est attendue fin 2026.
Depuis mars, Glenfarne a obtenu des engagements commerciaux préliminaires représentant 11 MTPA auprès d'acheteurs asiatiques, soit plus de 60% du volume nécessaire à la décision d'investissement.
