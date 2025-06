Baisse supérieure aux attentes des stocks d’or noir américains

(AOF) - La semaine dernière, les stocks de pétrole se sont affaissés de 4,304 millions de barils aux États-Unis, contre un consensus de 2,9 millions et un recul de 2,795 millions la semaine précédente. Il s’agit de la plus forte contraction observée depuis la fin du mois de décembre 2024. Après cette annonce, les prix du baril de pétrole n'ont pas franchement réagi à Londres et à New York.

Ils restaient sur deux belles hausses consécutives après la décision de l'OPEP+ de ne procéder qu'à une augmentation de sa production quotidienne de 410 000 barils par jour en juillet, alors que certains craignaient que ce cap soit révisé à la hausse.