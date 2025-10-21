Baisse organique de 10,5% du CA trimestriel pour Atos
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 07:25
Les prises de commandes trimestrielles ont atteint 1,31 MdEUR, les activités Cloud et Cyber ayant progressé, tandis que les offres régionales ont été davantage affectées par l'incertitude macroéconomique et une sélectivité accrue.
Atos estime sa variation nette de trésorerie à -38 MEUR au troisième trimestre, sans recours à l'affacturage des créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales, et en incluant l'impact de la restructuration sur la période (estimé à 87 MEUR).
Il confirme ses objectifs 2025 de rentabilité et de génération de trésorerie, 'tandis que l'évolution du CA devrait refléter l'impact des taux de change, la baisse des revenus générés par les contrats peu rentables et déficitaires et la faiblesse du marché'.
Le groupe anticipe pour 2026 un retour à la croissance organique et à une génération de trésorerie positives 'soutenus par un pipeline commercial de plus en plus solide et par une maîtrise croissante de la base de coûts'.
Valeurs associées
|51,7400 EUR
|Euronext Paris
|-8,91%
