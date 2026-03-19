Baisse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis en raison du faible nombre de licenciements

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Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé de manière inattendue la semaine dernière, ce qui laisse présager des conditions stables sur le marché du travail et un rebond de la croissance de l'emploi en mars.

Les demandes initiales d'allocations de chômage ont baissé de 8 000 pour atteindre 205 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 mars, a déclaré le département du travail jeudi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 215 000 demandes pour la semaine écoulée.

Le gouvernement a introduit de nouveaux facteurs saisonniers pour 2026 et a révisé les facteurs saisonniers de 2021 à 2025. Les facteurs saisonniers sont le modèle utilisé pour éliminer les fluctuations saisonnières des séries. Les données relatives aux demandes d'emploi ont été révisées pour les années 2021 à 2025.

Les licenciements sont restés relativement faibles, même si les entreprises ont été réticentes à augmenter leurs effectifs en raison de ce que les économistes ont qualifié d'incertitude causée par les tarifs douaniers radicaux du président Donald Trump. Les mesures de répression de l'administration Trump en matière d'immigration, qui ont réduit l'offre de main-d'œuvre, ont également entravé la croissance de l'emploi, ont-ils déclaré.

La Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane, appliqués en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale, mais Donald Trump a imposé des droits de douane mondiaux de 10 %, qui, selon lui, passeraient à 15 %. Des enquêtes ont été lancées à l'encontre de certains partenaires commerciaux, ce qui, selon les économistes, devrait entraîner une augmentation des droits de douane.

Les entreprises sont également confrontées à une plus grande incertitude liée à la guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, qui a fait grimper les prix du pétrole de plus de 40 % depuis le début du conflit à la fin du mois de février.

La Réserve fédérale a maintenu mercredi son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette 3,50 %-3,75 %. Les responsables politiques prévoient une hausse de l'inflation, un taux de chômage stable et une seule réduction des coûts d'emprunt cette année.

Les données relatives aux demandes d'indemnisation ont couvert la période au cours de laquelle le gouvernement a interrogé les entreprises pour la composante "emplois non agricoles" du rapport sur l'emploi du mois de mars.

La masse salariale a diminué de 92 000 emplois en février, soit la sixième baisse depuis janvier 2025 et la deuxième en importance.

Le climat hivernal rigoureux, une grève des travailleurs du secteur de la santé et la récupération des gains salariaux excessifs enregistrés en janvier expliquent en partie cette baisse. Le ralentissement dû aux conditions météorologiques s'est probablement estompé en mars et les travailleurs du secteur de la santé ont repris le travail, ce qui devrait soutenir la croissance de l'emploi ce mois-ci.

Néanmoins, la croissance de l'emploi est presque au point mort, le président de la Fed, Jerome Powell, ayant déclaré aux journalistes mercredi que "vous avez une sorte d'équilibre de croissance zéro de l'emploi", ajoutant qu'"il y a un risque de baisse, et ce n'est pas un équilibre vraiment confortable"

Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 10 000 pour atteindre 1,857 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 7 mars, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

De nombreux chômeurs, y compris les récents diplômés de l'enseignement supérieur, connaissent de longues périodes de chômage. Le taux de chômage est passé de 4,3 % en janvier à 4,4 % en février.