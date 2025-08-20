Baisse en vue des marchés européens, les propos attendus de Powell à Jackson Hole

(AOF) - Les Bourses européennes devraient reculer ce mercredi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 pourrait céder 0,23%. Les investisseurs porteront leur attention sur la politique monétaire des Etats-Unis à la veille du symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole dans le Wyoming. Le discours de Jerôme Powell est attendu. Donald Trump a d'ailleurs accusé le président de la Fed " d'avoir ruiné le marché immobilier en retardant les baisses des taux d'intérêt ". Côté statistiques, l'inflation au Royaume-Uni a dépassé les attentes en juillet : +3,8% contre +3,7% attendu en rythme annuel.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Drone Volt / TotalEnergies

Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec la compagnie TotalEnergies pour le déploiement d'inspection par drones professionnelles sur plusieurs sites en France et à l'international. Dans le cadre de cet accord, Drone Volt interviendra en tant qu'expert, via son bureau Drone Volt Expert, pour assurer la mise en œuvre de prestations de services techniques et opérationnelles. Aucun détail financier n'a été divulgué sur cet accord.

Ipsos

Le conseil d’administration d’Ipsos s’est réuni le 19 août. Il a pris la décision de nommer Jean-Laurent Poitou en qualité de nouveau directeur général d’Ipsos, en remplacement de Ben Page, dont le mandat se terminera le 15 septembre. " Le conseil a pris la décision de nommer un nouveau directeur général, dans l’objectif de donner à Ipsos et à ses équipes l’élan nécessaire à l’adoption et la mise en œuvre d’un plan de croissance réaliste et crédible ", explique le groupe dans un communiqué. Jean Laurent Poitou prendra ses fonctions le 15 septembre prochain.

Nacon

Nacon, licencié Xbox, dévoile une nouvelle gamme de produits de simulation de course Revosim pour Xbox. Ainsi, de nouveaux périphériques entièrement compatibles avec les consoles Xbox Series X et Xbox Series S seront bientôt disponibles, poursuivant la mission de Nacon d'offrir aux passionnés de course toujours plus d'immersion et de performance. Les détails sur les spécificités techniques et la date de sortie seront révélés dans les prochaines semaines.

Saint-Gobain

CSR a conclu un accord pour la vente de son terrain Badgerys Creek situé à proximité du nouvel aéroport de Sydney baptisé " Western Sydney ", pour un montant de 575 millions de dollars australiens (environ 320 millions d'euros). La transaction devrait être finalisée le 19 décembre 2025. Le site fait partie des actifs immobiliers de CSR d'une valeur d'au moins 1,3 milliard de dollars australiens identifiés comme monétisables à moyen terme par Saint-Gobain lors de l'acquisition de CSR en juillet 2024.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en juillet à 3,8% contre 3,7% attendu et après 3,6% en juin. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,1% contre une baisse anticipée de 0,1%. Elle est ressortie à 0,3% en juin. L'IPC core s'élève à 0,2% en juillet, en rythme mensuel contre un consensus de 0,1% et après 0,4% en juin.

A 9h, les données sur les prix à la production en juillet en Allemagne seront publiées suivies à 11h de celles sur les prix à la consommation en juillet en zone euro.

Les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Le compte rendu de la politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,14% à 1,1631 dollar.

Hier à Paris

Portés par l’espoir d’un apaisement en Ukraine après les discussions entre Trump et Zelensky, les marchés actions européens ont clôturé en hausse. Les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser " d'ici dix jours " les garanties de sécurité pour l'Ukraine a annoncé le président ukrainien qui réitère sa volonté d'obtenir "une paix réelle" dans le conflit avec la Russie. Vendredi, les yeux seront tournés vers le colloque de Jackson Hole avec le discours attendu de Jerome Powell, patron de la Fed. Le CAC 40 a gagné 1,21% à 7979 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,94% à 5485 points.

Hier à Wall Street

Hormis le Dow Jones, les indices américains ont clôturé dans le rouge, avant le début jeudi de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming. Le discours de Jerome Powell, président de la Fed, sera scruté vendredi dans un contexte où il subit des pressions de Donald Trump et de son gouvernement pour procéder rapidement à des assouplissements monétaires. Il s'exprimera sur les perspectives économiques du pays. Le Dow Jones a gagné 0,02%, à 44922 points tandis que le Nasdaq a cédé 1,46% à 21 314 points. Le S&P 500 a reculé de 0,59% à 6411 points.